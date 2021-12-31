جريدة «الوسط»: متقاسمو السلطة يدفعون الانتخابات إلى نفق التأجيل

مع تأجيل الانتخابات بدا الحل السياسي يبتعد أكثر فأكثر، في خضم غرق المشهد الليبي في تبادل الاتهامات بين فرقاء الأزمة، حول المتسبب في تعطُّل مسار الاستحقاق الانتخابي، وبقدر اختلاف هؤلاء فهم يتوافقون على ضرورة التريث قبل تحديد موعد جديد بمبررعدم توفر الظروف الواقعية لإنجاز الاقتراع.

فشل إجراء الانتخابات في موعدها، أدخل البلاد مرة أخرى في دوامة الارتباك والتخبط، والمناكفات السياسية، وهي على عتبة سنة جديدة، لا يعتقد قسم كبير من الليبيين أنها ستكون مختلفة عن سابقاتها، طالما ظلت الأجسام الحالية باقية في مواقعها، التي تتبادل الآن الاتهامات بشأن المسؤول عن وضع المطبات أمام المسار الانتخابي، فمجلس النواب يلقي بالمسؤولية على المفوضية العليا والقضاء، بسبب خلافاتهما حول الأحكام الخاصة بالطعون خلال جلسة للبرلمان عقدها يوم الإثنين، ستعقبها أخرى الأسبوع المقبل في انتظار توضيحات رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح، الذي استدعاه النواب للمساءلة بالخصوص.

خارطة طريق جديدة بعد تأجيل الانتخابات

وأعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات، الشروع في وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة «مضبوطة بمدد ومراحل، وليس بتواريخ ومواقيت»، واصفة مواعيد الانتخابات السابقة بأنها «سياسية» حددها بعض الأطراف بشكل غير واقعي، وتعاملت معها المفوضية بناء على قرار غير مدروس من لجنة الحوار السياسي برعاية البعثة الأممية، وفق رأي اللجنة.

وذهب البرلمان إلى تحميل رئيس الحكومة الموقتة عبدالحميد الدبيبة مسؤولية الوضع المتأزم، مشاركة مع المفوضية، حسب تصريح للمتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، متمسكاً بصحة القوانين التي أصدرها المجلس، رافضاً في الوقت نفسه إصدار أي قرار في اتجاه تحديد موعد جديد للانتخابات «إلا بعد الوقوف على العراقيل والمشاكل التي واجهت العملية الانتخابية».

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واستندت الهيئة التشريعية على تقارير وزارة الداخلية والمخابرات والرقابة التي أجمعت على استحالة إجراء الاستحقاق، وكلها عوائق لا تزال قائمة، ومن بين ما تضمنته احتمالية حدوث عمليات إرهابية حسب عضو مجلس النواب، يوسف العقوري.

اتهامات متبادلة بين المفوضية و«النواب»

وفي رد ضمني بعد جلسة النواب، قال السايح في معرض توضيحه لمعنى «القوة القاهرة»، الذي ورد فى بيان المفوضية بتاريخ 22 ديسمبر بشأن تحديد يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية، إن المصطلح يشمل ظواهر خارج البيئة الانتخابية وما قد يطرأ من تهديد حاد للعملية الانتخابية، ووجه بدوره اتهامات صريحة للبرلمان بالتعطيل المتعمد للمسار الانتخابي، لتأخره في تزويد المفوضية بالتشريعات، مؤكداً أن القضاء لم ينصف المفوضية بشأن عملية الطعون في قرارات تخص القائمة الأولية للمرشحين وقائمة المستبعدين، عندما كشفت التحقيقات الأولية أن بعض المترشحين لرئاسة الدولة ولمجلس النواب متورطون في أعمال«يندى لها الجبين» وفق تعبيره؛ فمنهم فارون من السجون، وآخرون صدرت بحقهم أحكام في قضايا خطف وسرقة وزنى ومخدرات، إلى جانب ثبوت تزوير 11 مرشحاً رئاسياً قوائم التزكيات، ومع ذلك حكم القضاء بإعادتهم للسباق، حسب رئيس المفوضية.

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ويتمسك الطرف المقابل للبرلمان ممثلاً في مجلس الدولة، باتهام النواب بإصدار قوانين «معيبة»، قادت إلى انسداد المسار السياسي، ويتوقع الناطق باسم المجلس محمد بنيس، أن يتم إجراؤها في منتصف العام المقبل شريطة توافر حسن النية عند جميع الفرقاء السياسيين، وكان البرلمان بحث تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة ستة أشهر، وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف مع توصيات بتعديل مشروع الدستور.

هل عاد الدبيبة لمنصبه؟

وفيما بدا أنه عودة إلى ممارسة مهامه، اعتبر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في أحدث تصريح أن قوانين الانتخابات «معيبة وغير عادلة» موضحاً أن «الشعب الليبي هو من يقر مسودة الدستور وموعد الانتخابات».

ويصر الدبيبة على المكوث في منصبه إلى غاية انتخاب حكومة جديدة؛ حيث يرى البعض أن الأجسام المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي مستمرة حتى 18 شهراً أي إلى غاية يونيو المقبل، إلا أن مجلس النواب يؤكد أن جلسته المقبلة ستبحث خارطة طريق جديدة يحتمل أن لا تكون حكومة الوحدة من ضمنها، وهو ما يرغبه عدد من المترشحين لانتخابات الرئاسة كونه فرصة لإبعاد منافسهم الدبيبة، الذي يرون أنه يستغل المال العام في تقديم منح للشباب والنساء، وزيادة رواتب شرائح من موظفي الدولة، لحصد المزيد من الشعبية.

ولا تبدي بعثة الأمم المتحدة للدعم من جهتها حماساً لموعد 24 يناير الذي اقترحته المفوضية موعداً بديلاً للانتخابات؛ إذ دعا منسقها رايزدون زينينغا خلال لقاء المرشح الرئاسي أحمد معيتيق، الثلاثاء، إلى تحديد موعد واقعي للانتخابات المرتقبة.

وترى المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أن الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات، ينبغي أن ينصب على كيفية المضي قدماً في إجراء الانتخابات، وليس على مصير الحكومة الموقتة.

ورداً على سؤال لوكالة رويترز، عما إذا كانت تعتقد أن تفويض حكومة الوحدة لا يزال قائماً، قالت وليامز إن ذلك يرجع إلى البرلمان، مبرزة أن أي تغييرات عليها يتعين أن تجري وفقاً لقواعد أرستها الاتفاقات الدولية بالخصوص.

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وفي السياق، أثار تصريح سفيرة بريطانيا لدى ليبيا الداعي إلى بقاء حكومة الدبيبة، احتجاج مجلس النواب إلى حد المطالبة باعتبار السفيرة غير مرغوب فيها.

«غموض» يشوب مصير الانتخابات

وقوبل إخفاق المسار الانتخابي بردود فعل ناقمة في أوساط المطالبين بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، ودعا 76 مرشحاً للانتخابات البرلمانية إلى عصيان مدني شامل في مؤسسات الدولة كافة، إلى حين تحديد موعد للانتخابات وفق ما اقترحته المفوضية، إلى ذلك أكد رؤساء 18 حزباً وحراكاً سياسياً دعمهم للمطالب الشعبية لاختيار رئيس البلاد وأعضاء البرلمان بحرية بلا تأجيل.

في هذه الأثناء، يرى عديد الليبيين والمتابعين للشأن الليبي أن مصير الانتخابات أصبح غامضاً، وربما لن يكون من المتاح معرفته، بعد دخوله متاهة التمييع، سواء بما يجري من مناكفات سياسية بين فرقاء الأزمة، أو ما يطرح داخل مجلس النواب بشأن خارطة طريق جديدة، قد لا يكون الموعد الانتخابي ضمن أولوياتها، بقدر ما تخدم مثل هذه الطروحات رغبة متصدري المشهد في البقاء في مواقعهم مدداً أطول.

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