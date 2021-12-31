امغيب: الدبيبة شبه المرأة بالسلعة ووجب عليه الاعتذار لكل حرائر الوطن

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن الدين الإسلامي والعرف الاجتماعي والعادات والتقاليد لا تسمح بمخاطبة المرأة بالطريقة التي خاطبها بها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي وصل به الأمر إلى أن يشبهها بالسلعة الكاسدة.

مغيب وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف: “لذا وجب الاعتذار لكل حرائر الوطن ولكل نساء العالم عن هذا السفه والمجون”.

وتابع امغيب حديثه وفي تغريدة أخرى: “حكومة بلادي وزراؤها: مزور ومختلس وسارق ومسجون ومتهم وهارب ومطارد ومطلوب للعدالة”.