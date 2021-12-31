امطير: الدبيبة سيقطع الطريق أمام الذئاب التي تحاول اصطياد البنات

بررت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري، حديث عبدالحميد الدبيبة عن تحريك سوق البنات في ليبيا، بأنه سيقطع الطريق على الذئاب التي تحاول اصطيادهن.

وقالت امطير، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الدبيبة عندما سيعطي المال للبنات سيعطيه من أموال الدولة الليبية، ولكن سيقطع الطريق أمام الذئاب التي تحاول اصتيادهن والإيقاع بهن”.

وأضافت امطير:” فاختار أيها الرجل في أي جانب تحبذ الوقوف فيه”. على حد تعبيرها.

وفي وقت سابق، قال الدبيبة، خلال حفل توزيع صكوك الدفعة الثانية لمنحة دعم الزواج للبلديات في طرابلس: “يجب تحريك سوق الفتيات الليبيات التي فات منهم سن التأخر في الزواج وسنعمل على زيادة المكافآت لتزويجهن”.

التصريح أثار حفيظة العديد من النساء والناشطات الليبيات وأعضاء لجنة الحوار الوطني على رئيس الحكومة، والذي رشح نفسه لمنصب رئيس الدولة في الانتخابات المؤجلة، مؤكدين أن حديثة مثل “عنفًا لفظيًا” ضد الليبيات.