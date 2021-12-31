بلدية جالو تبحث حصر المباني الأثرية مع جهاز المدن التاريخية

بحث عميد وأعضاء بلدية جالو مع مندوبين عن جهاز المدن التاريخية وبعض المهتمين بالتراث والمعالم الأثرية بالمدينة؛ آلية توثيق وحصر وصيانة المعالم والمباني التاريخية وإعداد قاعدة بيانات حيالها؛ وذلك لتعزيز هوية المدن واستمرارية ديمومة المعالم التاريخية.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بديوان بلدية جالو، الاتفاق على البدء في الحصر وإعداد قاعدة بيانات ومقايسات للمباني التاريخية بالمدينة، إضافة إلى الرفع المساحي وحصر الكميات المراد ترميمها وإعادة تأهيلها من المباني المتضررة في المرحلة القادمة.

جدير بالذكر أن وفدًا من جهاز إدارة المدن التاريخية بحث، مؤخرًا، مع عميد المجلس البلدي لبلدية أوجلة، سبل حصر المعالم والمباني التاريخية والأثرية بالبلدية، والعمل على وضع خطة لتسجيلها وتوثيقها في المنظمات الدولية، وسط تأكيدات من قبل الوفد بخصوص الاستعداد لتوثيق المعالم الأثرية ببلدية أوجلة كافة، وإدراجها في المنظمات الإقليمية والدولية مثل منظمة اليونسكو، والاسيسكو.

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