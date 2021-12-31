الشيباني: الحكومة تتآكل من الداخل وتتهاوى رويدا رويدا

قال جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، إن حكومة تصريف الأعمال تتآكل من الداخل وتتهاوى رويدا رويدا ويبدو أنها تريد أن تسقط قبل إسقاطها بخارطة الطريق بعد 24 يناير المقبل رغم عدم شرعيتها حاليا”.

وأضاف الشيباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” أن ذلك يأتي بناء على قرار منح الثقة من مجلس النواب بسرت الذي نص على ان تنتهي مدة عمل الحكومة يوم 24 ديسمبر.

وتابع:” وزراء هناك من في الحبس وهناك الموقوف احتياطيا، وهناك من ترك طرابلس ويمارس عمله في بنغازي، وهناك وزير طرده رئيس الحكومة المكلف من اجتماع مجلس الوزراء لأنه لم ينفذ تعليمات رئيس الحكومة الأصلي بمغادرة البلاد حتى لا يتم القبض عليه ويضطر الى كشف المستور ويهدم المعبد على من فيه بعد أن بدأت تحوم حوله الشبهات، فترك البلاد اليومين الماضيين”.

واستطرد الشيباني:” في انتظار إعداد وتنفيذ خارطة الطريق وتشكيل حكومة بديلة وبأسرع وقت ممكن، مهمة وطنية بامتياز”.