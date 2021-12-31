مداهمة مصنع للخمور في أجدابيا

داهم أعضاء قسم المعلومات والتحريات العامة بمديرية أمن أجدابيا، الخميس، مصنعًا للخمور محلية الصنع بالمدينة.

جاء ذلك بعد ورود معلومات تفيد بوجود موقع يقوم بتصنيع الخمور المحلية بالمدينة، حيث جرى تكليف وحدة التحريات بالتحري عن المكان المُبلغ عنه للتأكد من صحة المعلومات الواردة، وفق ما ذكرته وحدة الإعلام بالمديرية على موقع «فيسبوك».

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وبعد التأكد من صحة المعلومات جرى إخطار النيابة العامة وأخذ الإذن ومداهمة المكان وضبط كل ما هو مخالف للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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