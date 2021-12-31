الأرصاد الليبية تجدد التحذير من التقلبات الجوية بالشمال الشرقي

العنوان-طرابلس

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيره من استمرار التقلبات الجوية اليوم الجمعة على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بأمطار متوسطة إلى جيدة وقد تكون غزيرة.

ورجّح المركز الوطني للأرصاد احتمالية حدوث سيول وجريان الأودية وتجمع المياه بالمناطق المنخفضة وإغلاق الطريق في التجمعات السكانية.

وذكرت أرصاد المركز الوطني، أن الأجواء مغيمة ومتقلبة على أغلب مناطق الشمال الشرقي نتيجة تأثير المنخفض الجوي، لافتة إلى أنها معتدلة على باقي المناطق، مع تكاثر لسحب على مناطق الشمال الغربي.

وتسجل درجات الحرارة هذا اليوم على أغلب المناطق ما بين 16 إلى 22 درجة مئوية ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.