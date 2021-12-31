551 إصابة جديدة و14 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل 551 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، علاوة على 14 وفاة و531 حالة شفاء، و132 حالة حرجة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «601»، إنه تسلم، الخميس، 4635 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 4084 منها، وإيجابية 551 عينة، بنسبة 11.8% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا في مارس 2020 إلى 388 ألفًا و734 حالة بينها 376 ألفًا و278 شفاء، و6746 نشطة، و5710 وفيات.

وتلقى مليون و865 ألفًا و710 أشخاص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للوباء، فيما تلقى 845 ألفًا و216 الجرعة الثانية.

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