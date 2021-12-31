بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تقلبات جوية هذا اليوم تؤثر على أغلب مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي مع سقوط أمطار جيدة وأحيانا تكون غزيرة ً على مرتفعات الجبل الأخضر مع ظهور خلايا رعدية و احتمال تساقط حبات البرد و رياح نشطة نسبيا علي اغلب المناطق الساحلية .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على أغلب المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر هذا اليوم.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة احيانا على بعض المناطق الساحلية خاصة سرت .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15-21) مْ .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على اغلب المناطق وتمتد إلى الدواخل تصحبها خلايا رعدية ومن المتوقع ان تكون جيدة إلى غزيرة أحياناً خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة علي أغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17 – 21) مْ ولا تتجاوز (11) مْ، على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20 – 23) مْ ، وتسجل إنخفاض طفيف يوم الغد .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا.

الرياح: غربية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 21) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:10).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10).