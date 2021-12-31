حمزة: المسؤولية لا يجب أن تقع على من ارتكب جريمة اختلاس المال العام وحده

حمل أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة العائد لرئاسة الحكومة، مسؤولية فساد الوزرات المختلفة داخل حكومته.

وتساءل حمزة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هل كان وزراء حكومة الوحدة الوطنية سيتجرأون على اختلاس المال العام، لو كان رئيس الحكومة وحاشيته مثالا للأمانة والنزاهة، وقائمين بواجبهم فى مراقبة ومتابعة ومحاسبة مرؤوسيهم”.

وقال حمزة:” علينا أن ندرك أن المسؤولية لا يجب أن تقع على عاتق من ارتكب جريمة اختلاس المال العام وحده وإنما يجب تحميل جزء من المسؤولية لرئيسه المباشر الذى من واجبه إيجاد الآليات المناسبة التى تكفل مراقبة ومتابعة ومحاسبة مرؤوسيه وفقا لما يخوله له القانون”.

وأضاف:” لن نتمكن من مكافحة الفساد وبناء الدولة ولو بعد ألف عام، ما لم نتعلم مبدأ تحميل مسؤولى المستوى الأعلى جزء من المسؤولية على جرائم الفساد والتقصير فى أداء الواجب التى يرتكبها مرؤوسيهم”.