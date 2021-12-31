الارصاد: طقس متقلب واستمرار تأثير المنخفض الجوي مع أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 31/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير تكون الأجواء مغيمة وطقس متقلب على أغلب مناطق الشمال الشرقي نتيجة تأثير المنخفض الجوي والذي يكون مصحوب برياح نشطة مع سقوط أمطار متوسطة الي جيدة و تكون غزيرة احيانا وظهور خلايا الرعدية وأحتمال تساقط حبات البرد خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة , ومن المتوقع ان يقل تأثير هذا المنخفض الجوي علي هذه المناطق من مساء اليوم .

ووفقا للتقرير يكون الطقس معتدل علي باقي المناطق , مع تكاثر لسحب هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي .

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تسجل درجات الحرارة هذا اليوم على أغلب مناطق لبييا مابين ( 16 – 22 ) مْ ، ولاتتجاوز ( 11 ) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر . والله أعلم .