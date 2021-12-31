محمد العمامي: المليشيات ينبغي أن تكون جزءاً من الحل

أكد الكاتب الصحفي محمد عقيلة العمامي أن المليشيات هي من بيدها السماح بعقد الانتخابات، داعيا إلى الاجتماع بهم ليوضحوا ما يريدونه.

وتساءل العمامي في مداخلة هاتفية عبر قناة “المسار”، رصدتها “الساعة 24″، عن من بإمكانه أن يصدر هذه الضغوطات التي منعت الانتخابات.

وقال الكاتب: “نحن نعلم من يضغط لإبعاد الانتخابات أو إلغائها او قيامها وفق معطيات معينة وهي القاعدة الدستورية وتعديلها وتعديل قانون الانتخابات”.

وأضاف: “نحن نعلم أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري هو من تولى ذلك، ونجح في مسعاه وسوف يجتمع الأسبوع القادم وتنتهي المشكلة، وتقام انتخابات بعد تعديل بعض البنود في القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات وبالتالي سنصل إلى الانتخابات”.

وتابع: “السؤال هل بعد هذه التعديلات ستقام الانتخابات ؟”، مردفا: “القضية ليست سياسية القضية في يد من يملك القوة، ومن يملك القوة في طرابلس هي مجموعة من المليشيات، وهذه المليشيات ينبغي أن تكون جزءا من الحل، وينبغي أن يجتمعوا جميعا ويعلنوا ما يريدونه”.