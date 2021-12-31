القديري لـ«بوابة إفريقيا»: نقترح تكوين مجلس للشباب الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

31 December, 2021

اقترح الباحث السياسي فاتح القديري، العمل على تكوين مجلس إعلاء للشباب في ليبيا بهدف إنقاذ الوطن.

وأوضح القديري في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن مجلس الشباب المقترح ينبغي أن يضم الشباب الوطنيين الجادين لمواجهة تحديات المرحلة، والعمل على إنقاذ ما تبقى من الوطن واستبعاد المستهلكين البرغماتيين من المشهد الليبي.

وقال القديري، إن “تدخل دول القوى الكبرى سياسياً وعسكرياً في دولة عضو في الأمم المتحدة مثل ليبيا يخالف مبادئ الأمم المتحدة، ومبدأ حق الشعب في تقرير مصيره، وخاصة في حالته الأولى وهي حالة الشعوب الخاضعة للاستعمار أو الاحتلال، حيث بموجب هذا الحق يكون لها الحق بالتخلص من الاحتلال الأجنبي وأن تحكم نفسها بنفسها، وكما نعلم فأن ليبيا تعج بالقواعد الأجنبية بمختلف جنسياتها”.