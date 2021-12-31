ندوة حوارية في بنغازي توصي بعدة توصيات حول المصالحة الوطنية ودورها في البناء الديمقراطي

العنوان-بنغازي

أقيمت أمس الخميس بقاعة مركز الدراسات والبحوث بنغازي الندوة الحوارية “المصالحة الوطنية ودورها في البناء الديمقراطي” بتنظيم منتدى الشباب الليبي والنقابة الوطنية للصحفيين الليبيين.

وشارك في الندوة عدد من الشخصيات الوطنية سياسيون، عسكريون، أكاديميون، صحفيون، مشايخ، نواب، ونخب، قدموا نقاط مهمة في مشروع المصالحة الوطنية الليبية.

وناقشت الجلسة الأولى محورين تضمن المحور الأول عنوان “مفهوم المصالحة الوطنية وتجارب لبعض الدول” للدكتور محمد المنفي.

وتناول المحور الثاني “ثقافة المصالحة الوطنية وانعكاساتها على البناء الديمقراطي في البلاد”.

فيما ناقشت الجلسة الثانية محور الثالث للدكتور عبدالله عثامنة عنوان” كيف يمكن تحقيق المصالحة الوطنية “.

عُقدت صباح اليوم ندوة حول المصالحة الوطنية ودورها في البناء الديموقراطي بإشراف منتدى الشباب الليبي بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين. pic.twitter.com/FuxlXpepVc — Salwa Eldaghili (@eldaghili) December 30, 2021

وختمت الندوة بمحور رابع للدكتور سلوى الدغيلي تحدثت عن “الإشكاليات القانونية التي تواجه المصالحة الوطنية”.

وشهدت حضور ومشاركة المرشح الرئاسي الدكتور عارف النايض ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب وعضو لجنة الحوار الدكتورة سلوى الدغيلي.

والشيخ صالح الفاندي رئيس المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا والشيخ عبد السلام حراقة نائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل الاشراف والمرابطين.

كما حضر الشيخ إبراهيم رجب رئيس قبائل الطوراق وعدد من الأكاديميين والصحفيين والنخب. وتم في ختام الندوة تقديم شهادات مشاركة لكل المشاركين.

وأوصت الندوة بعدة توصيات مهمة أبرزها ضرورة تحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية ودعوة وسائل الإعلام إلى تبنى خطاب تصالحي بعيدا عن بث خطاب الكراهية، والعمل على بلورة نتائج الندوة إلى مسار عملي من خلال، ووضع ميثاق المصالحة الوطنية الليبية.