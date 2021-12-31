“عبد الناصر” يكشف عن فتح مسارات تواصل بين مجلسيْ النواب والأعلى للدولة

قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبد الناصر، إن الفشل في إجراء الانتخابات لا يمكن أن تتحمل المسؤولية عنه الحكومة لوحدها، بل إن مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات يتحملان الجزء الأكبر من المسؤولية، مشددًا على أولوية المسار الدستوري، وإذا تعذر ذلك؛ فعلى الأقل يجب أن توجد قاعدة دستورية.

وأضاف في حديث مع “سبوتنيك” أن الأمر غير معروف فيما يخص إمكانية تحديد لقاء بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، لافتًا إلى أن المستجدات سريعة هذه الأيام.

وأكد “عبد الناصر” على أن الأعلى للدولة يفتح مسارات تواصل مع كل المستويات مع مجلس النواب، سواءً مع الأعضاء أو اللجان أو مكتب الرئاسة، وهو أمرٌ اعتبره في صالح الوصول إلى توافقات للخروج من الأزمة الحالية.

جديرٌ بالذكر أن المجلس الأعلى للدولة دعا، في أكثر من مناسبة، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى شهر فبراير 2022.

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