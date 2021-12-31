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نشرة عن كمية الأمطار التي هطلت على مدن ومناطق ليبيا خلال 24 ساعة الماضـية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة عن كمية الأمطار اليومية التي هطلت على مدن ومناطق ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، من يوم الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021.

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏وزارة المو اصلات المركز الوطني للأر صادالجوية إدارة المناخ نشرة الأمطار اليومية كمیات الأمطار المسجلة خلال ل4ب ساعة الماضية حتي الساعة الثامنة صباحا ليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 الكمية (ملم) 15.0 إسم المحطة 8.0 إسم المحطة لكمية (ملم) 0.4 أثر المرج الأرصاد قصر 29.2 34.1 تاجوراء المركز تاجوراء البحوث مصراتة الأرصاد 0.3 38.0 0.5 7.8 البيضاء الأرصاد جامعة عمر المختار البيضاء مطار الأبرق درنة لأرصاد طبرق الأرصاد الجغبوب الأرصاد 1.0 0.7 0.4 مطار مصراتة سرت الأرصاد إجدابيا الأرصاد 20.0 7.0 مراجعة ابوبکر صالح الحراري مطار بنينا 0.5 جالو الأرصاد اعداد الصادق العريفي‏'‏

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