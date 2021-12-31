تركيا: الاتفاقيتان العسكرية والبحرية مع ليبيا ما تزالان ساريتيْن

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الاتفاقيتين اللتين وُقّعتا في عهد حكومة الوفاق وتتعلقان بالمناطق البحرية والتعاون العسكري؛ لا تزالان ساريتيْ المفعول، رغم الاعتراض عليهما من قبل الأطراف الداخلية في ليبيا وبعض الدول الإقليمية، معبرًا عن ارتياح بلاده لاستمرار الاتفاقيتين.

وأكد “قالن”، في حديث مع وكالة “الأناضول”، أن تركيا ستُواصل دعم العملية السياسية في ليبيا ومن بينها الانتخابات، مضيفًا أن أنقرة قدمت الاقتراحات اللازمة لإجرائها في موعدها، إلا أن الظروف لم تكن مواتية؛ فتم تأجيلها.

وأشار إلى أن تركيا ستُواصل الوقوف إلى جانب ليبيا والحكومة، سواءً من حيث الأمن أو دعم العملية السياسية أو إعادة بناء البنية التحتية، معربًا عن أمله في الإعلان قريبا عن العملية السياسية الجديدة ضمن جدول زمني جيد وخارطة طريق شفافة، دون التسبب في أي توتر أو صراع، بحسب وصفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية