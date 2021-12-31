اقعيم لـ”مشايخ بنغازي”: التوجيهات صارمة بمنع الترحيل القسري لأقارب الجناة

شدد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم على أن الوزارة تتعامل مع قضايا الثأر بكامل المهنية والحذر، بمدينة بنغازي ومُختلف مُدن ومناطق البلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع اقعيم بمجلس مشايخ وأعيان بنغازي، أمس الخميس، الذي أكد خلاله توجيهاته لمديري الأمن بمنع الاعتداء والترحيل القسري لذوي الجُناة وأقاربهم خاصةً في قضايا القتل.

وقال اقعيم إنه وجّه بإعمال أحكام المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2018م التي نصّت على حماية الأرواح والأعراض والأموال والمُمتلكات الخاصة والعامة باتخاذ ما يلزم من إجراءات حسب القانون الليبي، لمنع ترحيل أقارب الجاني إلا من الدرجة الأولى وحراسة وحماية أقارب الجاني ومُمتلكاتهم من أي اعتداءات خصوصاً بأن القانون الليبي كفيل لحصول صاحب الحق لحقه وضامن لمحاسبة الجاني عن فعله.

وأشار إلى أن ذلك في إطار دعم ركائز دولة القانون، وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف لمنع حدوث التصرفات الفردية والعشوائية والثأر عبر اللجوء إلى استيفاء الحق بالذات مما يزيد الأمور والقضايا تعقيداً .

وأوضح أن ذلك سيمكن القضاء الليبي والأجهزة الأمنية المختصة من تطبيق نصوص القانون لاستيفاء الحق من الجناة وإنزال العقوبة القانونية المُحدّدة، وأنه أحيلت نسخُ من الخطاب إلى الجهات القضائية والأمنية والإدارية والتنفيذية ذات العلاقة.