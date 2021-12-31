“مكافحة الأمراض” يسجل 551 إصابة و 14 وفاة بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 551 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 4,635 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 601؛ سُجّل شفاء 531 حالة ،إلى جانب تسجيل 14 حالة وفاة على مستوى البلاد، سبع منها بالمنطقة الغربية، ومثلها بالمنطقة الشرقية، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالمنطقة الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 11,8% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 388,734، منها 6,746 نشطة، من بينها 132 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 376,278 حالة، ووفاة 5,710 حالات، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1,865,710 أشخاص، منهم 845,216 تلقوا الجرعة الثانية.

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