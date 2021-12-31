الهنقاري: يجب أن تكون طرابلس معصومة من الصراع المتوحش

شدد محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، على ضرورة تجنب العاصمة الليبية طرابلس الصراع المسلحة الذي وصفه بـ” المتوحش”، وفقا لتعبيره.

وتساءل:” ‏لماذا كل هذه الأرتال المدججة بالأسلحة الثقيلة التي ذهبت إلى الجنوب لتطهيره من كل العصابات الإجراميّة والداعشية وعصابات التهريب، العاصمة يكفيها قوة وزارة الداخلية والتابعة لها وقوة الأمن الداخلي؟ “، على حد ادعائه.

وتابع:” ألم نتفق علي ترك الصراع المسلح بأدوات القتل والدمار؟ “، بحسب زعمه.

وقال الهنقاري:” نتبنى صراع العقل بالسياسة والفكر واستبدال البندقية بمعول البناء والإعمار”، على حد قوله.

واستطرد:” لتكن طرابلس عصمتنا معصومة من الصراع المتوحش، ولتكن ملجأ أمنا لكل العقول التي تؤمن بالانتقال الديمقراطي الأبيض”، على حد تعبيره.