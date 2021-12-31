“نورلاند”: زخم الانتخابات في ليبيا لا يزال قويًا

اعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن زخم الانتخابات في ليبيا لا يزال قويا وهو ما يظهر من خلال تسجيل نحو 2,5 مليون بطاقة انتخابية.

وذكر أن بلاده تشارك ما وصفه بـ”خيبة الأمل” التي يشعر بها الكثير من الليبيين، بسبب تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الـ 24 من ديسمبر المنصرم.

وأضاف “نورلاند”، في كلمة له بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، أن القادة الليبيين يعملون بجد لمحاولة إعادة جدولة انتخابات واقعية في إطار زمني مبكر، مُعبّرًا عن دعم بلاده لهذه العملية، ومشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع القادة الليبيين والشركاء الدوليين.

ولفت في كلمته التي أوردها حساب السفارة الأميركية عبر منصة تويتر، إلى أنه اندهش من رد إحدى الفتيات خلال زيارته لإحدى المدارس في العاصمة طرابلس عندما أجابته على سؤاله: “هل تعتقدين أن ليبيا بلد ديمقراطي؟” حيث قالت: “إن شاء الله”، ملمحًا إلى أنه من الضروري بناء مستقبل أفضل لأطفال ليبيا الديمقراطية.

وذكّر “نورلاند” بما تم تحقيقه فيما مضى، ومن ذلك الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي ظل ساري المفعول منذ شهر أكتوبر من العام 2020، إضافةً إلى التواصل بين الأطراف الليبية وإعادة فتح الطريق الساحلي، إلى جانب عقد مؤتمر استقرار ليبيا الذي وصفه بالناجح، في شهر أكتوبر الماضي

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