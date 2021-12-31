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السفير الأمريكي نورلاند يستقبل المترشح الرئاسي النايض

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استقبل صباح اليوم الجمعة سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، السيد ريتشارد نورلاند، بمقر إقامته، المترشح الرئاسي أ.د. عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، وتناقشا عن آخر المستجدات في ليبيا، وسبل استعادة زخم العملية الانتخابية، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

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قناة ليبيا

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