مُبرراً لـ”الدبيبة”.. مشيرب: العانس ليست عيباً أو انتقاصاً

فيما يبدو دعماً لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ومقولته بشأن رغبته في تحريك سوق الفتيات في ليبيا، قال عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي بطرابلس، إنه ألقى ثلاث خطب جمعة متتالية حول مشكلة العنوسة فى ليبيا وبالأرقام والإحصائيات فى العام 2009م وتحولت إلى محاضرة تم القاؤها فى عدة أماكن، وتقبلها الجميع وتفاعلوا معها بشكل كبير وتواصل معى بعض ممن كانوا يعرفون بالقيادات الاجتماعية لأجل الاستفادة مما فيها.

أضاف مشيرب على فيسبوك بعد أيام من كلمة الدبيبة وردود الفعل الرافضة لكلمته واعتبارها انتهاكاً وازدراءً بحق المرأة الليبية: “بالمناسبة مصطلح العنوسة وعانس لا تخص الأنثى بل تطلق الكلمة على الجنسين على حد سواء وهى ليست عيبا ولا حراما ولا انتقاصا من آدمية الإنسان البتة” وفق تعبيره.