تشكيل لجنة من شركات الوقود بسبها لمراقبة محطات التوزيع

بحث آمر عمليات الجنوب وآمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك سحبان، في اجتماع موسع له مع مديري عدد من شركات الوقود بمدينة سبها؛ الصعوبات التي تواجهها لتوفير الوقود، وسبل إيجاد حلول لها.

وأكد المجتمعون على ضرورة توفير الوقود بالسعر الرسمي، وبشكل يكفي احتياجات المنطقة، والقضاء على التهريب، إضافةً إلى تشكيل لجنة من الشركات؛ لمراقبة ومتابعة محطات الوقود.

وخلص الاجتماع، الذي عُقد بمقر منطقة سبها العسكرية، إلى إلغاء اللجان التي تشكل من حين لآخر، باعتبار أنها جزء من المشكلات التي تصاحب توفير الوقود.

وحضر الاجتماع مديرو شركات الشرارة وليبيا نفط البريقة الطرق السريعة الراحلة، إلى جانب مدير مستودع سبها النفطي.

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