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عمران: الهيئة منفتحة على جميع الخيارات التي تكفل إكمال المسار الدستوري وإنجاحه

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور أو اعتماده كقاعدة دستورية مؤقتة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية يبقى الخيار الأفضل، مستبعدة إمكانية إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري، حيث فشل ملتقى الحوار السياسي في تعديله أو إيجاد قاعدة دستورية بديلة.

عمران وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الجمعة أوضحت أن الاستفتاء على مشروع الدستور أبسط من العملية الانتخابية والإعداد للاستفتاء لن يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أن الهيئة منفتحة على جميع الخيارات التي تكفل إكمال المسار الدستوري وإنجاحه، حيث شكلت لجنة للتواصل مع الأطراف المحلية والدولية بالخصوص.

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قناة ليبيا الحدث

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