نورلاند: القادة في ليبيا يعملون على إعادة جدولة الانتخابات

العنوان-طرابلس

اعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن زخم الانتخابات في ليبيا لا يزال قويا وهو ما يظهر من خلال تسجيل نحو 2,5 مليون بطاقة انتخابية.

جاء ذلك في كلمة لـ نورلاند بمناسبة السنة الميلادية الجديدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر موقع تويتر.

وقال أن بلاده تشارك ما وصفه بـ”خيبة الأمل” التي يشعر بها الكثير من الليبيين، بسبب تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الـ 24 من ديسمبر المنصرم.

وأضاف: “إن القادة الليبيين يعملون بجد لمحاولة إعادة جدولة انتخابات واقعية في إطار زمني مبكر”.

وعبر نورلاند عن دعم بلاده لهذه العملية، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع القادة الليبيين والشركاء الدوليين.

ولفت إلى أنه اندهش من رد إحدى الفتيات خلال زيارته لإحدى المدارس في العاصمة طرابلس عندما أجابته على سؤاله: “هل تعتقدين أن ليبيا بلد ديمقراطي؟” حيث قالت: “إن شاء الله”، ملمحًا إلى أنه من الضروري بناء مستقبل أفضل لأطفال ليبيا الديمقراطية”.

كما ذكّر بما تم تحقيقه فيما مضى، ومن ذلك الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي ظل ساري المفعول منذ شهر أكتوبر من العام 2020.

إضافةً إلى التواصل بين الأطراف الليبية وإعادة فتح الطريق الساحلي، إلى جانب عقد مؤتمر استقرار ليبيا الذي وصفه بالناجح، في شهر أكتوبر الماضي.