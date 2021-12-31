التويجر: ظهور الفساد الآن جاء مع توزيع ميزانية التنمية في نهاية العام

ليبيا – رأى وزير التخطيط السابق، عيسى التويجر، أن الفساد بدأ منذ أن كان الوزراء مجرد حصص لبعض أعضاء البرلمان، وهذه مصيبة التزكية والمحاصصة التي هي عادة حصة لأفراد وليست لإقليم، على حد قوله.

التويجر وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس أضاف: “إن ظهور الفساد الآن جاء مع توزيع ميزانية التنمية في نهاية العام وكان على الوزرات إنفاقها في نفس الشهر حتى لا تعود إلى الخزينة وهو قمة فساد تمارسه الحكومة نفسها وربما تعتبره هدية تهديها للوزارات مقابل حصة منها”.

وتابع: “قرب نهاية مدة الحكومة ونهاية العام والخوف من فوات الفرصة جعل الوزراء يتجاوزون المراجعين والمراقبين الماليين إذا ما كانوا غير فاسدين أو تم تجاوزهم، وبالطبع سيتم استغلال الأمر من المناوئين للحكومة الراغبين في تولي الحكم وسيتحدث عنه ويستهجنه المعارضون للفساد كذلك”.

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