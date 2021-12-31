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وليامز: نتمنى أن يحقق الليبيين إرادتهم بإجراء الانتخابات في 2022

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

توجهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، بالتهاني للشعب الليبي بمناسبة حلول 2022.

وفي تغريدة لها عبر تويتر، تمنت وليامز أن يكون عاماً مليئاً بالسلام تتعزز فيه الثقة بين الليبيين وتتحقق فيه إرادتهم بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وذات مصداقية وأن تستعيدَ ليبيا مكانتها وتُصان سيادتها وتُحمى مقدراتها.

كما هنأت وليامز وبشكل خاص المرأة الليبية على ما حققته من انجازات كصانعة سلام ومدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة مدنية ومرشحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية ومناضلة جسورة في سبيل استقرار وتقدم ليبيا، متحديةً جميع الصعوبات والمخاطر.


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صحيفة العنوان الليبية

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