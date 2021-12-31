خبير دستوري: لا يحق للدبيبة العودة إلى منصبه إلا في حال أعلن انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية

ليبيا – اعتبر الخبير الدستوري الليبي سالم العالم إن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في وضع حرج لأنه لا يستطيع ممارسة مهامه، وهو على ذمة ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية التي لم تُلغَ، ولا يحق له أن يعود لمنصبه إلا في حال أعلن انسحابه من الترشح وهو لم يعلن ذلك، وبالتالي ترؤس جلسة حكومة الوحدة يوم أمس الخميس يعد مخالفة قانونية.

العلم وفي تصريحات خاصة لموقع تلفزيون “العربي” القطري أضاف: “ما جرى في ليبيا أخيرًا هو ضرب جهاز القضاء في مقتل لتنفيذ مآرب أخرى، وجعل المواطن يقتنع بالانتخابات حتى وإن كانت بدون قاعدة دستورية وهذا خطأ كبير”.

وأشار العالم إلى أن الدبيبة حاليًا يجب أن يتعرض للمحاسبة، لأن المهام المكلف بها بحسب مخرجات جنيف لم يتحقق منها شيء.

ولفت الخبير الدستوري إلى أنه لا يوجد فراغ في الحكومة إذ إنه يمكن أن يقوم مقام الدبيبة شخص مكلف آخر وفق القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية