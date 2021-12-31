انطلاق مسابقة العدو الريفي بين المدارس في الرجبان

انطلقت مسابقة العدو الريفي بين مدارس مراقبة التربية والتعليم الرجبان، بإشراف وتنظيم مكتب النشاط المدرسي بمراقبة التربية والتعليم الرجبان، وسط أجواء رياضية تخللها روح التنافس والحماس بين المشاركين من التلاميذ والطلاب.

بدأ السباق من وسط المدينة حتى مدخل المدينة الرئيسي، وانقسم إلى 3 فئات، فئة الابتدائي وفئة الإعدادي والثانوي، ويأتي هذا العمل ضمن البرامج الرياضية المقترحة من قبل مكتب النشاط بوزارة التربية والتعليم، وستكون هناك برامج وأنشطة أخرى طيلة العام الدراسي، وذلك لخلق روح التنافس بين الطلاب واكتشاف المواهب في جميع الأنشطة الرياضية.

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