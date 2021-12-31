آمر عمليات الجنوب و آمر منطقة سبها العسكرية يعقدان اجتماعاً مع مديري الشركات النفطية بسبها

عقد آمر عمليات الجنوب وآمر منطقة سبها العسكرية اجتماعا موسعا بمقر منطقة سبها العسكرية مع مديري شركات الوقود بالمدينة.

و بحث الاجتماع المشاكل التي تواجه الشركات لتوفير الوقود للمدينة وسبل إيجاد حلول لها، حيث تم خلال ذلك الاتفاق على إلغاء اللجان التي تُشكَّلُ من وقت لآخر والتي تمثل جزءاً من العوائق التي تصاحب توفير الوقود.

وأكد الحضور ضرورة حل إشكالية توفير الوقود للمواطن بالسعر الرسمي وبشكل يكفي احتياجات المنطقة والقضاء على ظاهرة التهريب و تشكيل لجنة من الشركات لمراقبة ومتابعة المحطات.