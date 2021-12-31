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دي مايو: إيطاليا كانت في مقدمة الدول المساهمة بالملف الليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الداخلية الإيطالي لويجي دي مايو، إن إيطاليا كانت في طليعة الدول المساهمة في الملف الليبي، وملفات أخرى، على الرغم من الأحداث “الدراماتيكية” التي شهدها العام 2021.

جاءت تصريحات دي مايو في منشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك، استعرض من خلاله حصيلة السياسة الإيطالية الخارجية للعام 2021.

وسبق أن أكد دي مايو دعم بلاده للاستقرار الليبي في أكثر من مناسبة، آخرها قبل يومين خلال لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد، حيث أكد الطرفان الالتزام المشترك بدعم استقرار ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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