وليامز: أتمنى أن تجرى الانتخابات الليبية في 2022

هنأت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، الشعب الليبي بالعام الميلادي الجديد.

وقالت وليامز في تغريدة على “تويتر”: “‏مع إطلالة العام الجديد، أتوجه بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الليبي العزيز بالعام 2022، متمنيةً أن يكون عاماً مليئاً بالسلام تتعزز فيه الثقة بين الليبيين وتتحق فيه إرادتهم بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وذات مصداقية وأن تستعيدَ ليبيا مكانتها وتُصان سيادتها وتُحمى مقدراتها”.

وأضافت: “‏ويَطيبُ لي أن أهنئ بشكل خاص المرأة الليبية على ما حققته من إنجازات كصانعة سلام ومدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة مدنية ومرشحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية ومناضلة جسورة في سبيل استقرار وتقدم ليبيا، متحديةً جميع الصعوبات والمخاطر”.