الشبعاني: حبس وزيرين بالحكومة لن يتسبب في تغييرها

أشاد مدير الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد، مجدي الشبعاني، بتعاطي النائب العام بسرعة مع قضايا تهم الرأي العام، ووصل ذلك إلى درجة حبس وزيرين بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال الشبعاني في تصريحات لموقع “عربي 21” الذي تموله قطر، إن هذا شيء إيجابي للقضاء، ويؤكد على نزاهته وقوته، مردفا: “ورغم ذلك فإنها لا توجد حكومة من الحكومات السابقة خالية من الفساد المالي أو الإداري، والمراحل الانتقالية باب مفتوح على مصراعيه للفساد”.

ونوه مدير الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد إلى أن هذا التحرك لن يكون له أثر سياسي على الحكومة الحالية أو سبب لتغييرها، كونها خطوات قانونية تماما بعيدة عن الأزمة السياسية وتداخلاتها.