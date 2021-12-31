تونس تؤكد صدارة الملف الليبي عقب اختتام عضويتها في مجلس الأمن

أكدت وزارة الخارجية التونسية، أن الملف الليبي كان في صدارة أولوياتها وتحركاتها الدبلوماسية بتنسيق مع الليبيين والشركاء الإقليميين والدوليين.

وجددت الخارجية التونسية في بيان بمناسبة اختتام عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، تمسّكها بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية ونصرة قضايا الحق.

وأشارت الخارجية التونسية أن بعثتها أسهمت في تمديد ولايات بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في العالم، والعمل بنجاح على تقريب وجهات النظر وتعزيز مبادئ الحوار والتنسيق بين أعضاء مجلس الأمن، وتعزيز وحدته ونجاعته؛ من أجل التوصل إلى الحلول المنشودة للقضايا المطروحة على أنظار المجلس.

يُذكر أن عضوية تونس في مجلس الأمن انتهت اليوم الجمعة، والتي امتدت لعامين على الفترة 2020-2021. بعد أن انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ألبانيا والبرازيل وغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة لتنضم إلى عضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة.

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