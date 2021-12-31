بن عطية: لم يحدث أن بلغت درجة النهب 84 مليار في غضون شهور يا ليبيين

اعتبر عميد بلدية تاجوراء السابق، حسين بن عطية تصريحات الناطق باسم حكومة الوحدة بشأن إجمالي نفقات الحكومة وبلوغه (83 مليارا و989 ألف) والمتبقي من الميزانية المخصصة وفق القرار 429 هو (2 مليار و96 مليون) أمر خطير للغاية.

كتب بن عطية على فيسبوك اليوم: “لم تحدث في تاريخ الفاسدين.. خلال شهور فقط بلغ النهب درجة تستحي منها الشياطين، أفيقوا يا ليبيين، والله حرام اللي صاير، والتصفيق والدفاع عن النهب والوهم والخداع والضحك على الذقون، أفيقوا من أجل أولادكم ومستقبل الشباب. هل شفتم مشاريع ضخمة أو مشاريع تنموية عملاقة.. يا جماعة راهو السيسي تغيرت معه مصر ببناء طرق ومدن جديدة.. ولا تقولوا رهن مصر للاستثمارات الأجنبية”.

وتابع: “اشتموا السيسي كما تحبون ولكن السيسي اقترض وقام بإعمار مصر.. وليس مثل السراق عندنا صرفوا المليارات و لم نر إلا جزيرة الحياة 700 متر.. وفي غياب الكتاب المدرسي، ببضعة ملايين رصفنا طرق بتاجوراء و قمنا بأعمال أخرى صرف مياه امطار وصيانة مدارس و مستوصفات وغيرها.. بضع ملايين يا ناس فقط. طالبوا بالتغيير لوقف نزيف الفساد” وفق قوله.