أوغلو: الوضع في ليبيا حرج للغاية

ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن الوضع في ليبيا حرج للغاية، مشددًا على أن إجراء الانتخابات من أهم الوسائل لضمان وحدة الدولة.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، أمس الخميس، خلال مشاركته في مقابلة أجرتها معه محطة “24 تي في” التلفزيونية المحلية، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” أشار إلى أن الغرب حدد موعدًا لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لكن الليبيين قالوا إن الظروف في البلاد غير مناسبة، مضيفًا: “ونتيجة لذلك تم تأجيلها”.

وفي إشارة إلى أهمية توقيت الانتخابات، شدد تشاووش أوغلو على ضرورة عدم مناقشة الشرعية في البلاد حتى موعد الانتخابات واتخاذ الخطوات اللازمة.

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