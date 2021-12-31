الأسود: من الممكن الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات

رجح رئيس تكتل الوسط النيابي ميلود الأسود إمكانية عرض مسودة الدستور ضمن خريطة الطريق الجديدة، وذلك للاستفتاء عليها قبل أي انتخابات، لأن غياب المرجعية الدستورية المتينة أحد أسباب الصراع، على حد قوله.

وأوضح الأسود في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الجمعة أن جلسة البرلمان المقبلة ستتضمن الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، مشيرًا إلى عدم اتخاذ أي خطوة من البرلمان قبل استلام تقرير لجنة خريطة الطريق والاستماع للمفوضية.