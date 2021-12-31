الكهرباء: شحن دوائر «السلوم – طبرق» على الشبكة المصرية وإرجاع الأحمال تدريجيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن شحن دوائر «السلوم – طبرق» و«محطة طبرق – محطة التميمي» على الشبكة المصرية.

وقالت الشركة في بيان مقتضب اليوم، إنه يجرى حاليا إرجاع الأحمال تدريجيا في هذه المناطق.

والإثنين، قال قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن بلاده ستعمل على زيادة الطاقة الكهربائية المصدرة إلى ليبيا عبر خط الساحل الشمالي (برج العرب – مرسى مطروح)، وهو خط جهد 500 كيلو فولت.

– مصر: نسعى لزيادة الكهرباء المصدرة إلى ليبيا على 150 ميغاوات

وأضاف شاكر، في كلمته خلال افتتاح مشروعات تنمية محلية بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين، أن الكميات المصدرة من مصر إلى ليبيا تتراوح بين 100 و150 ميغاوات، لكن الهدف هو زيادة قدرات التوصيل إلى ليبيا، وذلك عبر الكابلات البحرية.

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