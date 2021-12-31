جامعة بنغازي تُعلن انطلاق العام الجامعي الجديد السبت المقبل

أعلنت جامعة بنغازي رسمياً، انطلاق العام الجامعي للعام 2022 يوم غد السبت بكافة فروع وكليات وأقسام الجامعة، بعد توقف الدراسة منذ أكتوبر الماضي.

وأوضحت الجامعة عبر منصتها الإعلامية، أن قرار انطلاق العام الجامعي الجديد اتُخذ بعد اجتماع مجلس الجامعة، وكان ثمرة لتكاتف جهود واتصال مستمر مع الأقطاب المعنية طيلة الفترة الماضية.

يُذكر أن إعلان جامعة بنغازي التي تُعد أعرق جامعة في البلاد، عن انطلاق العام الجديد، يأتي بعد أن عاود موظفو الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مزاولة أعمالهم بعد تعليق الإضراب الذي أعلنوه في وقت سابق؛ امتثالاً لتعليمات النائب العام.

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