جولة مع الحراك السياسي والشعبي الداعم للانتخابات خلال العام

في هذا التقرير المعد حول الحراك السياسي والشعبي الداعم لإجراء الانتخابات خلال العام المنصرم، والمستمر حتى الانعقاد الفعلي لها، ألقينا الضوء على عدد من النشاطات التي قامت بها الحراكات المختلفة الداعمة للإرادة الشعبية المتمسكة بحقها الانتخابي.

هذه الحراكات طالبت خلال عام كامل بتصحيح المسار السياسي وحلحلة الأزمة الليبية وجمع الفرقاء حول طاولة واحدة، لعلهم يخرجون بتوافقية تعود على الوسط السياسي بالإنجاز، إلا أن هؤلاء الفاعلين لم ولن يتفقوا سوى على تدمير الأمل وعدم الوصول إلى قاعدة دستورية محددة.

الحراكات لم تتوقف على إصدار البيانات هنا وهناك بل نظمت تظاهرات شعبية خرجت إلى الشوارع ورفعت صوتها الرافض لتأجيل الانتخابات، إلا أن ما حدث قد حدث وانتهى، والأهم الآن هو التطلع للمستقبل، والتمسك بهذا الحق مهما حدث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا