المتحدثة باسم الرئاسي: سنسلم ديوان رئاسة المجلس متى ماحدثت الانتخابات

العنوان – طرابلس

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة أن المجلس عمل على تأسيس أول ديوان رئاسي في ليبيا.

وأوضحت وهيبة في مؤتمر صحفي أن تأسيس الديوان يأتي لرغبة المجلس في تسليم مؤسسة جاهزة متكاملة لأول رئيس منتخب “تى ماحدثت الانتخابات”.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي إن المراحل الانتقالية تنتهي بوصول برلمان منتخب ورئيس منتخب.

وذكرت وهيبة أنه بوصول البرلمان والرئيس للسلطة تنتهي المراحل الانتقالية لتتحقق وحدة البلاد الكاملة ويبدأ الإعمار.

وشددت على ضرورة أن يكون هناك عمل حقيقي وسريع من السلطة التشريعية والمؤسسات المعنية بإصلاح مكامن الخلل في الانتخابات لإقرار موعد جديد للانتخابات بشكل توافقي يضمن إجراء انتخابات متكاملة حرة ونزيهة في أقرب فرصة.