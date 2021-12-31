النايض يهنئ الليبيين بالعام الجديد

هنأ المرشح الرئاسي، عارف النايض، الشعب الليبي بالعام الجديد، موجها نداء للبرلمان من أجل احترام حق الشعب الليبي في الانتخابات.
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قناة ليبيا
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