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النايض يهنئ الليبيين بالعام الجديد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

هنأ المرشح الرئاسي، عارف النايض، الشعب الليبي بالعام الجديد، موجها نداء للبرلمان من أجل احترام حق الشعب الليبي في الانتخابات.

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قناة ليبيا

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