بعرة: على وزاراتي الدفاع والداخلية إنهاء ظاهرة الحراسات والأرتال الشخصية

قال طه بعرة وكيل النائب العام، إنه على وِزاتي الدِفاع والداخليّة إنهَاء ظَاهِرة الحِراسَاتِ والأرتَال الشَخصية، فلا يجُوز استغلال السُلطات الوظيفيّة، واستِخدام السَيارات العَسكرية والشُرطية، وكذلِك المُرافقة الشَخصيّة، وإقفالُ الًطُرُق وتَعطِيلُ المصَالح العُمومية علىٰ طريقةِ الأفلام البُوليسيّة، لخِدمةِ مُواطن واحدٍ يشغلُ وظيفة حُكوميّة.

أضاف على فيسبوك: “لا يليقُ بالهيئاتِ النِظاميّة التي تتقاضىٰ مُرتباتها مِن خِزانة الدَولة الليبيّة، أن تعمَل بفِرقها وتَموينِها وعَتادِها لِحِمَاية شَخصيّة إدَارية أو فَنية أو تِجارية واحياناً غير ذاتِ أهميّة، وتَحمّل عَنهُا المَسئوليّةَ الجِنَائيّة”.

وتابع قائلًا: “فِي وقتٍ لاحقٍ سَوفَ نُطَالِبُ بِسنّ تشريعٍ يستوعبُ تنَظيم الشِركات الأمنيّة، ويَسمحُ لكُل خَائفٍ أو مُتباهي أو مَريض بِعُقدةٍ نَفسيّة، أن يَستفيدَ بِخدماتِها الأمنِيّة مُقابل أموَالهِ الشَخصِيّة”.