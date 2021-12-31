مصدر نيابي لـ218: إحاطة مرتقبة للسائح في الجلسة المقبلة لمجلس النواب

أفاد مصدر نيابي لـ218، بأن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، سيُقدم إحاطة لمجلس النواب حول العملية الانتخابية خلال الجلسة القادمة التي ستُعقد الاثنين.

وأضاف المصدر أن لجنة خارطة الطريق التي شُكلت من المجلس، ستبدأ بعقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الأطراف يوم غد السبت، في إطار سعيها لتوسيع دائرة المشاركة السياسية وصياغة تصور سياسي للمرحلة المقبلة.

وكانت لجنة برلمانية مُشكلة لبحث المصاعب التي تواجه العملية الانتخابية، قد حمّلت المفوضية مسؤولية ما أسمته عدم تطبيق القوانين الانتخابية وضبابية مصطلح القوة القاهرة، الذي ورد في إعلان المفوضية تأجيل العملية الانتخابية.

يُذكر أن السائح كان قد قدّم تقريراً لمجلس النواب، عدّد فيه العوائق التي حالت دون إعلان المفوضية للقوائم النهائية للمترشحين، بعد مطالبته بتعديل القوانين الانتخابية واقتراحه لتاريخ 24 يناير موعداً بديلاً لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات.

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