جلسة حوارية في هون حول “التضليل الإعلامي في العملية الانتخابية”

شهدت قاعة المجمعات الإدارية في مدينة هون، التئام جلسة حوارية حول “التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية في العملية الانتخابية”، شارك في إثراء محاورها نخبة من المثقفين والكُتَّاب والإعلاميين وأعضاء من المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني على مستوى مدن بلدية الجفرة.

وركزت الجلسة على عملية التضليل الإعلامي ووسائله وكيفية مجابهة بذور ونتائج خطاب الكراهية، وآليات الحماية القانونية واقعاً ومستقبلاً أمام تطور خطاب التضليل والكراهية – وفقاً لما أورده منشط الجلسة الإذاعي محمود حمادي.

وأشار المشاركون في هذه الحوارية إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة في التصدي لخطاب الكراهية الإعلامي، من خلال إيجاد رؤية عملية وكوادر وطنية فاعلة، قادرة على توجيه الرأي العام إلى الجوانب الإيجابية في الخطاب الإعلامي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة الحوارية نشّطتها ورعتها المنظمة الحقوقية للشفافية والإصلاح، بالتعاون مع مكتب الثقافة والتنمية المعرفية ببلدية الجفرة.

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