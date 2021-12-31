أوحيدة: مجلسا النواب والدولة متفقان على تغيير الحكومة

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن ملف المناصب السيادية سيكون محورًا مهمًا في خارطة الطريق التي كلف مجلس النواب لجنة بوضعها، مؤكدًا انتظار الليبيين لهذه الخارطة.

وأفاد أوحيدة، في تصريحات لقناة “الغد”، أن التوجه العام في مجلس النواب وربما في مجلس الدولة الاستشاري أيضًا، يرى ضرورة تغيير حكومة الدبيبة، والاستقرار على تشكيلة قادرة لإدارة خارطة الطريق والتمهيد لانتخابات ووقف الفساد، على أن تقوم الحكومة الجديدة بمهامها لوجيستيًا وأمنيًا.

ويرى أوحيدة، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، والمترشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة، عمل منذ البداية لتعطيل الانتخابات والبقاء في السلطة أطول مدة ممكنة، وذلك لصرف أكبر قدر من أموال ليبيا هو ومن أتى بهم.

وأشار إلى أن الدبيبة يعول على بعض القوات، مُشددًا على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة القادم قويًا ويستطيع فرض الأمن وذو ثقة ويستطيع أن يقوم بتنفيذ خارطة الطريق.