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انتشال جثة تعود لامرأة قبالة سواحل تاجوراء

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل، الجمعة، انتشال دورياتها الساحلية لجثة متحللة تعود لامرأة من شاطئ بحر تاجوراء.

وأوضحت الإدارة في بيان، أن دوريات قسم مكافحة التهريب والتسلل تاجوراء التابع لمكتب العمليات البحرية بالإدارة، نقلت الجثة إلى مستشفى شارع الزاوية بالتعاون مع مركز شرطة تاجوراء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يُذكر أن أمن السواحل تمكن مطلع الأسبوع من انتشال 20 جثة لمهاجرين غير قانونيين قبالة سواحل مدينة الخمس، مع استمرار الوتيرة المتصاعدة لعمليات الهجرة عبر سواحل المنطقة الغربية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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