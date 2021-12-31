حصاد نشاطات تكتل إحياء ليبيا خلال العام المنقضي

عام مضى تخللته العديد والعديد من النشاطات لتكتل إحياء ليبيا على مختلف الأصعدة، إلا أنها خدمت فكرة واحدة هي تعزيز رؤية التكتل ذات الركائز الأربعة، وهي في أولى الركائز تهدف للوصول إلى ليبيا هانية عن طريق السلام والأمن وسيادة القانون.

وتسعى الركيز الثانية للوصول إلى ليبيا زاهرة عن طريق التنمية الاقتصادية المستدامة، فيما تسعى الركيزة الثالثة لتعزيز لغة التسامح والعفو بين أفراد المجتمع من خلال التنمية البشرية المتسامحة، فيما تهدف الركيز الأخيرة للوصول إلى بلاد نقية من خلال مكافحة الفساد والتلوث.

ولا تخفى على المتابع لهدف التكتل مساعي رئيسه لأن تكون البلاد من أفضل دول العالم، والذي أكد مرارا أن ليبيا ملك لليبيين، ولهم الحق باختيار من يمثلهم مستقبلا وهو ما دفعه لمطالبة المترشحين بالثقة باختيار الشارع والالتزام بنتائج الانتخابات مهما كانت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا