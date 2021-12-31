الشيباني: التاريخ سيدون أن الحكومة الحالية أسوأ حكومة عرفتها ليبيا

قال جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب:” لا أعتقد أن وزراء التعليم والثقافة والمالية أكثر جرما وهدر المال ونشر الفوضى وترسيخ العبثية والعشوائية وثقافة الغنيمة من كبيرهم الذي علمهم السحر، في إشارة للدبيبة.

وأضاف الشيباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” سيدون التاريخ أن حكومة تصريف الأعمال أسوأ حكومة عرفتها ليبيا، وأكثرها فسادا بل عنوانا للفساد والتزوير والخروج عن المالوف في الأقوال والأفعال”.

وتابع:” كل يوم تستمر فيه هذه الحكومه يعني مزيدا من الهدر والضياع ويقرب البلاد أكثر إلى الإفلاس والهاوية”.

واستطرد:” يجب أن تكون أولويات خارطة الطريق استئصال هذا الورم الخبيث من جسد الوطن”.